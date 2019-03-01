Alanya'da Operasyonda Yakalanan 17 Şüpheli Adliyede

Kaynak: İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik operasyonda jandarma tarafından gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu madde imalatı ve sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı T.S, B.S, Ö.B, B.A, H.U, H.G, O.O, F.K, M.D, M, K.A, Z.G, Ç.O, İ.S, M.E, K.B. ve U.K. isimli 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarttı. Kararın ardından geçiğimiz cumartesi günü sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen jandarma ekipleri, 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 650 gram esrar, 50 gram kubar esrar, 30 gram eroin, 15 gram skunk, 2 gram kenevir tohumu, 754 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, bir adet esrar öğütme aparatı, bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Alanya İlçe Jandarma Komutanlığında 6 gün süren işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. - ANTALYA