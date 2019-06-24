24.06.2019 18:47
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Alanya'da orman yangın korkuttu

Alanya

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dönümlük orman arazisi kül oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dönümlük orman arazisi kül oldu.

Yangın, saat 14.00 sıralarında ilçenin kırsalındaki Demirtaş Mahallesi, Pınarbaşı Yolu mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın rüzgarın ve sıcak havanın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 4 arazöz, 3 itfaiye aracı ile 30 personel yönlendirildi. Söndürme çalışmalarının yaklaşık 3 saat sürdüğü yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürülmenin ardından ekipler soğutma çalışmasına geçti. Yangın sonrası onlarca kaplumbağanın da telef olduğu görüldü.

Aynı bölgenin üst kısmında bulunan Sapadere Kanyonu Cinaliler mevkiinde 2017 yılında büyük bir yangın çıkmış, yaklaşık 3 günde kontrol altına alınan yangında 10 kilometrelik ormanlık alan kül olmuştu. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Antalya , Alanya , 3. Sayfa

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