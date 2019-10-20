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Alanya'da orman yangını

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

20.10.2019 11:22Alanya'da orman yangını
Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Cikcilli Mahallesi helikopter pisti yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 su tankeri, 6 arazöz, bir ilk müdahale aracı, bir helikopter, 8 teknik eleman ve yaklaşık 40 işçi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ormanlık alandaki arı kovanları ile bölgedeki evlere ulaşmadan kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
10 dönümlük alanın zarar gördüğü yangında, ormanda yaşayan bazı hayvanlar da telef oldu.

Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

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