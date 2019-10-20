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Alanya'da ormanlık alanda yangın

Alanya'da ormanlık alanda yangınANTALYA - Alanya'da ormanlık alanda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

20.10.2019 11:55
Alanya'da ormanlık alanda yangın
ANTALYA - Alanya'da ormanlık alanda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 8 dönüm arazide etkili olan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Alanya'nın Cikcilli Mahallesi bulunan helikopter piştinin yanındaki ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 1 helikopter, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ile havadan ve karadan müdahale edildi. Alevler, 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangının yerleşim yerlerine yakın olması ise paniğe neden oldu. Yaklaşık 8 dönümlük alanın yandığı bölgede ekipler, soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Alanya'da ormanlık alanda yangın

Alanya, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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