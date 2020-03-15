Alanya'da otomobil ses sistemi hırsızlığı iddiası
Alanya ilçesinde otomobillerin ses sistemlerini çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
15.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:48
Alanya ilçesinde otomobillerin ses sistemlerini çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet ve Cikcilli mahallelerinde otomobillerin ses sistemlerinin çalındığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı.
Hırsızlıkların yaşandığı bölgelerde güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin K.G. (16), Y.C. (15) ve A.F. (15) olduğunu tespit etti.
Evlerine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Çalıntı ses sitemlerini satın aldığı ileri sürülen O.K. hakkında da işlem yapıldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet ve Cikcilli mahallelerinde otomobillerin ses sistemlerinin çalındığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı.
Hırsızlıkların yaşandığı bölgelerde güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin K.G. (16), Y.C. (15) ve A.F. (15) olduğunu tespit etti.
Evlerine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Çalıntı ses sitemlerini satın aldığı ileri sürülen O.K. hakkında da işlem yapıldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: AA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Alanya, Güncel
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