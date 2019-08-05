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Alanya'da otomobile çarpan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü genç kız yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kavşakta bekleyen otomobile arkadan çarpan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü genç kız yaralandı.

05.08.2019 15:27 Alanya'da otomobile çarpan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü genç kız yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde kavşakta bekleyen otomobile arkadan çarpan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü genç kız yaralandı.

Kaza, dün saat 09.30 sıralarında Konaklı Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Halil Ö.(31) idaresindeki 07 HHC 32 otomobille döner kavşakta beklediği sırada iddiaya göre ehliyetsiz olduğu öğrenilen D. Ö.(15) isimli kızın kullandığı 07 NFA 45 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan D. Ö.'nün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceme başlattı. - ANTALYA

İstiklal Caddesi, Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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