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Alanya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Alanya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

02.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:47
Alanya 'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
ANTALYA - Antalya 'nın Alanya ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Oba Mahallesi Yeni Çevreyolu üzeri Hacıbaba Mezarlığı karşında meydana geldi. Antalya istikametine giden Mustafa N. idaresindeki 07 NA 3584 plakalı otomobil, Olive Garden Kavşağı'na geldiği sırada aynı yönde ilerleyen M. K.'nin kullandığı 07 ADR 939 motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklette yolcu olarak bulanan Ümit S. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ümit S.'yi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Ümit S.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Alanya’da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Alanya, Sabah, 3. Sayfa

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Alanya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
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