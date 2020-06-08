Alanya'da "otomobilli sokak partisi" ilgi gördü

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir gece kulübü tarafından düzenlenen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sadece otomobille katılınabilen sokak partisi renkli görüntülere sahne oldu.

08.06.2020 15:35 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:40
Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir gece kulübü tarafından düzenlenen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sadece otomobille katılınabilen sokak partisi renkli görüntülere sahne oldu.
Alanya Yat Limanı'nda faaliyet gösteren bir gece kulübü, sezon açılışını dikkati çeken bir partiyle yaptı. Kulübün önünde bulunan ve aynı zamanda otopark olarak kullanılan alanda gerçekleştirilen partiye davetliler Kovid-19 salgını dolayısıyla otomobilleriyle katılabildi.
Sosyal mesafeli partide katılımcılar çalan hareketli müzikler eşliğinde araçlarının içinde ve yanında dans ederek eğlendi.
Kulübün sahibi Sait Alibeyoğulları, gazetecilere yaptığı açıklamada, müşterilerini sezon açılışında sosyal mesafe kuralına göre eğlendirmek istedikleri için böyle bir parti düzenlediklerini söyledi.
Partiye beklediklerinden fazla talep geldiğini anlatan Alibeyoğulları, "Kurallar çerçevesinde 50 aracı kabul ettik. Yaklaşık 135 kişiye keyifli bir gece yaşattık." dedi. Alanya’da ’otomobilli sokak partisi’ ilgi gördü

Kaynak: AA

Etiketler: Alanya Yat Limanı, Antalya, Alanya, Güncel, Haber

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