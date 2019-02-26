Alanya'da Piyano Resitali

Alanya
'da ilk kez düzenlenecek olan piyano resitalinde 3,5-30 yaş aralığında 28 piyanist sahne alacak.
Alanya Piyanota tarafından Siavash Shahani ve Esin İpekoğlu koordinasyonunda Genç
Piyanistler Resitali düzenlenecek. Kokteyl ile başlayacak olan etkinlik Waldorf Alanya Özel Yaşam Okulları'nda 3 Mart 2019'da 16.00-18.00 arasında yapılacak. Alanya'da bir ilk olma özelliğini taşıyan resitalde 3,5 - 30 yaş aralığında 28 piyanist sahne alacak. Waldorf'un akustik amfi tiyatrosunda akustik piyanoyla verilecek resitalin ücretsiz olacağı bildirildi. - ANTALYA
Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: İHA