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Alanya'da sahile ölü yavru Akdeniz foku vurdu

Antalya'nın Alanya ilçesi Keykubat Plajı kıyısına yavru Akdeniz foku ölüsü vurdu.

02.01.2020 15:13 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:18 Alanya'da sahile ölü yavru Akdeniz foku vurdu
'nın ilçesi Keykubat Plajı kıyısına yavru foku ölüsü vurdu.

Keykubat Plajı'na yürüyüş için giden bir kişi, kıyıya vurmuş ve çürümeye başlayan yavru Akdeniz foku ölüsü ile karşılaştı. Vatandaşlar Akdeniz foku yavrusunun ölüsünü bir süre inceledi. Vatandaşların bildirmesiyle Alanya Belediyesi ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından uygun alana gömülmek üzere sahilden alındı.

Akdeniz foku nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunuyor. Akdeniz fokunun; sadece Türkiye, Yunanistan, Fas, Moritanya ve Madeira Adaları'nda yaşadığı ve toplam sayısının 700 civarında olduğu tahmin ediliyor. - ANTALYA

Akdeniz, Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: İHA

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