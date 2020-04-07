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Alanya'da sebze meyve fiyatlarında artış yaşanmadı

Alanya ilçesinde sebze ve meyve üreticileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı limon dışında tüm ürünlerin fiyatında düşüş yaşandığını bildirdi.

07.04.2020 18:30 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:30
Alanya'da sebze meyve fiyatlarında artış yaşanmadı
Alanya ilçesinde sebze ve meyve üreticileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı limon dışında tüm ürünlerin fiyatında düşüş yaşandığını bildirdi.
Alanya Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Adem Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle alınan önlemlerin üretimi etkileyeceğine yönelik iddiaların doğru olmadığını söyledi.
Üretimin aynı hızla devam ettiğini anlatan Kaya, "İlçede 3-4 bin civarındaki üreticinin getirdiği sebze ve meyveler buradan tüm Türkiye 'ye gidiyor. Her gün yakalaşık bin ton sebze ve meyve ürün gönderiyoruz." dedi.
Halde sebze ve meyve fiyatlarının düştüğünü aktaran Kaya, üretimde ise gerileme yaşanmadığını kaydetti.
"Temmuz ayına kadar sıkıntı yok"
Avokado Üreticiler Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen de pandemi nedeniyle gıdanın çok önem kazandığını vurguladı.
Gıda üretiminin bu süreçte sürdürülebilirliğinin önemine değinen Sevilgen, "Şu anda kesinlikle temmuz ayına kadar sıkıntı yok. Yazlık ekimin zamanı da geliyor. Çiftçilerle konuşuyoruz ve kendilerine ekmelerini tavsiye ediyoruz. Onlar da ekmelerine devam ediyorlar. Üretim konusunda sıkıntı yok." diye konuştu.
Tarım ürünlerinde şu anda bir artıştan ziyade düşüş olduğunu dile getiren Sevilgen, şunları kaydetti:
"Fiyatı yükselen sadece limon var. O da ihracat oluyor ve hastalığa da çok faydalı. İhracat yönünden bir tedbir alınırsa onda da sıkıntı olmayacaktır. Şu an muz fiyatlarında geçtiğimiz aya göre bir lira, portakalda 50 kuruş, domateste 1.5, salatalık ve patlıcanda 2 lira bir düşüş var. Çiftçilerimizde en ufak bir sıkıntı yok, neden fiyatlar düşük diye. Tamamen devletimizin ve halkımızın yanındayız. Belki bazı üreticilerimizin bazı kredi ödemelerinde biraz öteleme olabilir. Onun dışında sıkıntı yok."

Kaynak: AA

Etiketler: İhracat, Türkiye, Alanya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Alanya'da sebze meyve fiyatlarında artış yaşanmadı - Haberler

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