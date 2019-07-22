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Alanya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir kişiyi silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

22.07.2019 17:38 Alanya
Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir kişiyi silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Mehmet Şerif Çın (40) ile Semih İ. (26), Ahmet Tokuş Bulvarı'nda karşılaşınca tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Semih İ, yanındaki tabancayla Çın'a ateş edip kaçtı.
Ağır yaralanan Çın, ambulansla kaldırıldığı Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Bölgede devriye gezen "Gece Kartalları" adı verilen bekçiler tarafından aynı bölgede yakalanan zanlı Semih İ, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA
Mehmet Şerif, Antalya, Alanya, Güncel

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