Haberler » Güncel » Alanya'da sörf keyfi - Haber

Alanya'da sörf keyfi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir grup sörfçü, havanın serinlemesiyle oluşan dalga yüksekliğini fırsat bilerek, sörf yaptı.

26.11.2019 15:17 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:18Alanya'da sörf keyfi

ANTALYA'nın ilçesinde bir grup sörfçü, havanın serinlemesiyle oluşan dalga yüksekliğini fırsat bilerek, sörf yaptı.

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü ve dalga boyunun 2 metreyi bulduğu ilçede bir grup sörfçü, Galip Dere Plajı'nda sörf yaptı. İlçe merkezindeki plajda oluşan dalgalara kendilerini bırakan sörfçüler, eğlenceli vakit geçirdi. Selman Dalgıç, 4 yıldır sörf yaptığını belirterek, "Hava yavaş yavaş soğuyor. Akdeniz'de fırtınalar çıkmaya başladı. Fırtınalar insanlar için biraz korkutucu olsa da biz eğlence olarak görüyoruz. Biz bu sporla daha çok eğleniyoruz. Hava sıcaklığı iyi, hatta su sıcaklığı daha yüksek. Alanya bu anlamda sörf için çok uygun durumda ve biz de dalgaların ve denizin tadını çıkarıyoruz" dedi.Ukraynalı tatilci Mykola Shymko, sörf için Alanya'ya geldiğini anlatarak, "Geçen yıl tatile geldiğimde arkadaşlarımdan sörf yapıldığını öğrendim. Alanya Sörf Grubu üyeleriyle bağlantıya geçtim ve sörf tahtası edinerek sörf yapmaya başladım. Ukrayna'daki sörf federasyonuna burayı önerdim; çünkü buraya gelmek kolay ve daha uygun. Çevremdeki insanlara da önerdim" diye konuştu.



Alanya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:07 'Karlov' dosyasında dönemin TRT çalışanlarına 'FETÖ üyeliği'nden dava (2)- Yeniden
17:06 Ankara'da test uçuşları devam etti
17:06 Özel çocuklar engellerini "Yüz Yüze Projesi" ile aştı
17:05 Resulayn'da bomba yüklü araç patladı: 4 ölü, 20 yaralı- Yeniden
17:04 Zarfın içinden çıkan kimyasal tozdan etkilenen 5 kişiye karantina sona erdi (3)
16:42 Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi
16:37 Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen Resulayn'da patlama meydana geldi: Yaralılar var
16:34 Asgari ücret zammı için ilk teklif Türk-İş'ten geldi: 2 bin 526 lira
16:10 Pierre Webo ve Ekrem Dağ, Başakşehir'e yardımcı antrenör oldu
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
16:04 Atatürk'e benzetilen Göksal Kaya tepki çeken fotoğraflarına açıklık getirdi
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
08:46 "Birader sen öğretmen misin?" sözleriyle gündem olan Konya Valisi sözlerine açıklık getirdi: Azar yok, fırça yok
26.11.2019 17:08:17