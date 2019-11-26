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Alanya'da sörf keyfi

Alanya'da sörf keyfiAntalya'nın Alanya ilçesinde bir grup sörfçü, havanın serinlemesiyle artan dalga yüksekliğini fırsat bilerek sörf yaptı.

26.11.2019 23:04 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:07
'da sörf keyfi
'nın Alanya ilçesinde bir grup sörfçü, havanın serinlemesiyle artan dalga yüksekliğini fırsat bilerek sörf yaptı.
Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan verilere göre hava sıcaklığının 20 derece, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü ve dalga boyunun 2 metreyi bulduğu ilçede, bir grup sörfçü Galip Dere Plajı'nda sörf yaptı. İlçe merkezindeki plajda oluşan dalgalara kendilerini bırakan sörfçüler eğlendi.
'DENİZİN TADINI ÇIKARIYORUZ'
Selman Dalgıç, 4 yıldır sörf yaptığını belirterek, Hava yavaş yavaş soğuyor. Akdeniz'de fırtınalar çıkmaya başladı. Fırtınalar insanlar için biraz korkutucu olsa da biz eğlence olarak görüyoruz. Biz bu sporla daha çok eğleniyoruz. Hava sıcaklığı iyi, hatta su sıcaklığı daha yüksek. Alanya bu anlamda sörf için çok uygun durumda ve biz de dalgaların ve denizin tadını çıkarıyoruz dedi.
SÖRF İÇİN UYGUN
Ukraynalı tatilci Mykola Shymko, sörf için Alanya'ya geldiğini söyledi. Shymko, Geçen yıl tatile geldiğimde arkadaşlarımdan sörf yapıldığını öğrendim. Alanya Sörf Grubu üyeleriyle bağlantıya geçtim ve sörf tahtası edinerek sörf yapmaya başladım. Ukrayna'daki sörf federasyonuna burayı önerdim. Çünkü buraya gelmek kolay ve daha uygun. Çevremdeki insanlara de önerdim diye konuştu.
Alanya'da sörf keyfi

Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: DHA
Haber Videosu : Alanya'da sörf keyfi


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