Alanya'da Suç Örgütü Operasyonu

Antalya
'nın Alanya
ilçesinde elektrik sayaçlarına müdahale ederek haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı
, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak ile nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında, elektrik sayaçlarına müdahale edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İncelemelerde kayıp kaçak enerji miktarının son 5 yılda yaklaşık 26 milyon lira tutarındaki 72 milyon kWH olduğu tespiti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda elektrik sayaçlarına müdahale ederek haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen şüpheliler Ş.Ö, F.Ö, E.Ö, B.Ö, G.Ö, Ö.C. ve T.B. gözaltına alındı.
Aramalarda Akdeniz
EDAŞ'a ait mühürler, hassas terazi, 50 gram esrar, bir tarihi eser niteliğinde tabanca, 39 fişek ele geçirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı,Antalya,Alanya
12 Kasım 2018 Pazartesi 12:43