Alanya'da sulama kanallarını temizliyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da sulama kanallarını temizleyerek çiftçilere yardımcı oluyor.
07.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:15
Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimine bağlı ekipler, yaz aylarında çiftçilerin ürünlerine adeta can suyu getiren sulama kanallarında temizlik çalışmalarına
başladı. Alanya'nın önemli tarım merkezlerinden biri olan Demirtaş bölgesindeki tarımsal sulama kanallarında temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor. Oluşturulan 19 kişilik ekiple mahalleyi çevreleyen sulama kanallarındaki çalı, taş, toprak ve atıklar temizleniyor. En kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmayla üreticilerin yazın sulama suyu kanalı kaynaklı bir sorun yaşamaması amaçlanıyor. Bölgedeki üreticiler, "Bizim için yaz aylarında hayati önem taşıyan sulama kanalında yapılan bu çalışma çok önemli" dedi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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