Haberler » 3. Sayfa » Alanya'da şüpheli araçta uyuşturucu çıktı

Alanya'da şüpheli araçta uyuşturucu çıktı

Alanya'da şüpheli araçta uyuşturucu çıktıANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu lüks otomobilde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

10.10.2019 12:17
Alanya'da şüpheli araçta uyuşturucu çıktı
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu lüks otomobilde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda dün gece saatlerinde Kızlarpınarı Mahallesi'nde devriye görevi yaptığı sırada şüpheli hareketler sergileyen Antalya plakalı lüks otomobili durdurdu. Bunun üzerine polis araçta bulunan şüpheli M.K., A K., M. U. ve Veli Ç. üst araması yaptı. Yapılan aramalarda Veli Ç.'nin üzerinden bir miktar metamfetamin, esrar, 2 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, diğer 3 şüphelide ise herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Emniyetteki işlemlerinin M.K., A K., M. U. savcılık talimatıyla serbest kalırken, Veli Ç. ise adliyeye sevk edildi.
Alanya'da şüpheli araçta uyuşturucu çıktı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:52 Tarla kavgasında amcasını öldüren sanık: "Kendimi korumak için yaptım"
13:46 Tur otobüsü kaza yaptı, çok sayıda turist yaralandı
13:45 Yozgat'ta Suriye uyruklu 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı
13:39 Tur teknesine turist gibi bindiler, Yunanistan'a kaçarken yakalandılar
13:38 Başkomiser Kaya, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı
13:33 El Bab'ta bomba yüklü motosiklet patladı: En az 10 yaralı
13:30 Barış Harekatı'na ilişkin asparagas habere gözaltı
10.10.2019 13:58:26