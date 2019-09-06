Haberler» 3. Sayfa» Haber

Alanya'da şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin park halindeki otomobilde yaptığı aramada bir miktar eroin ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

06.09.2019 16:44 Alanya'da şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı
Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin park halindeki otomobilde yaptığı aramada bir miktar eroin ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından park halindeki, içinde 2 şüphelinin bulunduğu Antalya plakalı otomobile baskın düzenledi. Baskında araçta bulunan Fikret U. ve Berkan A. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 4 adet uyuşturucu hap, 0.60 gram metamfetamin 2.75 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Berkan A. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kalırken, diğer şüpheli ise adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:39   Özel hareket polisi Muhammed Mert Altaş memleketi Ahlat'ta toprağa verildi
20:38   YPG'li teröristler sınırda görüntülendi
20:35   Taksim'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama motosiklet çarptı
20:26   Serik Belediye Başkanının evine silahlı saldırı
20:21   Taksim'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama motosiklet çarptı
20:19   Kurtköy'de fabrika yangını
20:15   Ağrı'da terör operasyonu: 10 gözaltı