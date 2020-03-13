Alanya'da şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu çıktı
Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
13.03.2020 21:34 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:42
Antalya 'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Küçükbahçe Mahallesi Camiönü Sokak üzerinde şüpheli tavırlar sergileyen M. T.(32) ve A. İ. K.(23) isimli kişilere üst araması yaptı. Yapılan aramalarda M. T.'nin üzerinden 1 adet uyuşturucu hap, 0.10 gram metamfetamin isimli uyuşturucu madde, A.İ.K.'nin üzerinde ise 3 gram metamfetamin, 0.20 gram eroin ve 9 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANTALYA
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Küçükbahçe Mahallesi Camiönü Sokak üzerinde şüpheli tavırlar sergileyen M. T.(32) ve A. İ. K.(23) isimli kişilere üst araması yaptı. Yapılan aramalarda M. T.'nin üzerinden 1 adet uyuşturucu hap, 0.10 gram metamfetamin isimli uyuşturucu madde, A.İ.K.'nin üzerinde ise 3 gram metamfetamin, 0.20 gram eroin ve 9 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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