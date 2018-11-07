Alanya'da Tedavi Edilen Leylek Doğaya Salındı

Antalya
'nın Alanya
ilçesinde tedavisi tamamlanan leylek doğaya bırakıldı.
Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar
Mühendisliği ekiplerince, doğada yaralı halde bulunan yavru leylek, Alanya Belediyesi
veteriner ekiplerince tedavi edildi.
Tedavisini ve gelişimini tamamlayan leylek, Demirtaş Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisi Mevlüt Kodal, Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ali Yavuz
ve veteriner hekim tarafından doğaya salındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar,Antalya,Alanya
07 Kasım 2018 Çarşamba 18:46