Alanya'da tefeci operasyonu
Antalya'nın Alanya ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla bir şüpheli, polisin operasyonuyla gözaltına alınırken, çok sayıda senet ve doküman ele geçirildi.
17.03.2020 13:41 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:41
Antalya 'nın Alanya ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla bir şüpheli, polisin operasyonuyla gözaltına alınırken, çok sayıda senet ve doküman ele geçirildi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında tefecilik yaptığı iddia edilen şüpheli H.H.A. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, şüpheliyi takibe alarak çalışma başlattı. Ekipler teknik ve fiziki takip sonrası H.H.A.'yı adresinde gözaltına aldı. Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda senet, tapu senedi, doküman ve 905 adet dolu fişek ele geçirildi. H.H.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ANTALYA
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında tefecilik yaptığı iddia edilen şüpheli H.H.A. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, şüpheliyi takibe alarak çalışma başlattı. Ekipler teknik ve fiziki takip sonrası H.H.A.'yı adresinde gözaltına aldı. Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda senet, tapu senedi, doküman ve 905 adet dolu fişek ele geçirildi. H.H.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Alanya, 3. Sayfa
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