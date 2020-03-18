Alanya'da tefeci operasyonunda 1 tutuklama
Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin operasyonuyla gözaltına alınan tefeci şüphelisi tutuklandı.
18.03.2020 15:49 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:49
Antalya 'nın Alanya ilçesinde polisin operasyonuyla gözaltına alınan tefeci şüphelisi tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında tefecilik yaptığı iddia edilen şüpheli H.H.A. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, şüpheliyi takibe alarak çalışma başlattı. Ekipler teknik ve fiziki takip sonrası H.H.A.'yı adresinde gözaltına aldı. Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda senet, tapu senedi, doküman ve 905 adet dolu fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen H.H.A., sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında tefecilik yaptığı iddia edilen şüpheli H.H.A. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, şüpheliyi takibe alarak çalışma başlattı. Ekipler teknik ve fiziki takip sonrası H.H.A.'yı adresinde gözaltına aldı. Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda senet, tapu senedi, doküman ve 905 adet dolu fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen H.H.A., sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Alanya, 3. Sayfa
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