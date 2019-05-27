Alanya'da trafik kazası: 1 ölü

Antalya
'nın Alanya
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Alanya istikametine gitmekte olan Özlem Adana
adlı firmaya ait Yusuf T'nin (55) kullandığı 01 UB 777 plakalı yolcu otobüsü, Mahmutlar
Mahallesi D400
kara yolunda, Taner Karlı (38) yönetimindeki 07 NMV 04 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Alaaddin Keykubat
Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Karlı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Adana
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, Güncel
Kaynak: AA