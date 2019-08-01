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Alanya'da uyuşturucu baskını: 2 Ürdünlü gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin bir eve düzenlediği baskında gümrük kaçağı 2 kilo 500 gram nargile tütünü bir miktar metamfetamin ve yeşil reçete ile satılan 816 adet hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 Ürdünlü gözaltına alındı.

01.08.2019 16:26 Alanya'da uyuşturucu baskını: 2 Ürdünlü gözaltı
Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin bir eve düzenlediği baskında gümrük kaçağı 2 kilo 500 gram nargile tütünü bir miktar metamfetamin ve yeşil reçete ile satılan 816 adet hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 Ürdünlü gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler çalışmalarda Konaklı Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 2 kilo 500 gram nargile tütünü, 1.10 gram metamfetamin maddesi, yeşil reçeteyle satılan 816 adet Lyrica isimli hap, havalı tüfek, ve uyuşturucudan elde edildiği düşünülen 32 bin 380 TL ele geçirildi. Olayla ilgili adreste Ürdün vatandaşı Salam N.(24) ve Mohammad A.(25) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mohammed A. sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresine gönderilirken, Salam N. İse sevk edildiği adliyede 'Uyuşturucu madde ticareti' yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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