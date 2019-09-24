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Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı.

24.09.2019 11:42Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında daha önce yakalanan 7 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

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