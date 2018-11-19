Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu

Alanya
ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oktay K.'nin 07 N 3564 plakalı araç ile uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Aracı durduran ekipler, otomobilde ve şüphelinin üstünde yaptıkları aramada, bir hassas terazi ile 200 gram kubar esrar ele geçirdi.
Yasal işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, uyuşturucu imal ve ticareti suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Uyuşturucu Ticareti,Alanya
19 Kasım 2018 Pazartesi 15:40