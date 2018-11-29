Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 42 yaşındaki Rafet D, Saray Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 38,96 gram esrar ve 3,21 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan tutuklandı.
29 Kasım 2018 Perşembe 17:17