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Alanya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 24 kök Hint keneviri ile 400 gram esrar ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

15.08.2019 18:53 Alanya'da uyuşturucu operasyonu
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 24 kök Hint keneviri ile 400 gram esrar ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin ve yetiştiriciliğinin engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Alanya'nın kırsalında bulunan Mahmutseydi Mahallesi'ndeki boş arazide esrar yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler belirlenen adrese düzenlediği baskında ekili halde 24 kök Hint keneviri ve 400 gram ele geçirirken, olayla ilgili Ahmet K. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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