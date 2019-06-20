Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 9 şüpheli adliyede

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenliği operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak' suçu kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri ilçede uyuşturucu sattıkları belirlenen şüpheliler hakkında çalışma başlattı.



Yapılan operasyonda A.O., ve E.Ç. liderliğinde uyuşturucu sattıkları tespit edilen 14 şüpheli belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 14 kişinin 13'ü yakalandı. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü ise operasyon günü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlarda ise M.D., E.Ç., Y.K., M.K., M.G.,S.A., T.P., H.K., A.O. ve M.U.T. isimli 10 şüpheliden M.U.T. savcılık talimatıyla serbest kaldı. Tutuklanan 3 kişinin adreslerinde yapılan aramada 1 kilo 200 gram skunk, 35 gram eroin, 74 adet sentetik hap, 1 adet kenevir ve 3 gram metamfemin maddesi ele geçirilirken, diğer şüphelerin adreslerinde ise 14 gram eroin, 25 gram metanfetamin, 256 gram esrar, 126 adet sentetik hap, 4 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Karakoldaki işlemleri tamamlanan M.D., E.Ç., Y.K., M.K., M.G., S.A., T.P., H.K., ve A.O., isimli 9 şüpheli bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.



Operasyon kapsamında 22 kişiye ise uyuşturucu madde satın almak suçundan işlem yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA