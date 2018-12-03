Alanya'da Uyuşturucu Zanlıları Tutuklandı

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:12



03 Aralık 2018 Pazartesi 15:12

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, elde edilen istihbarat doğrultusunda, Adana'dan ilçeye uyuşturucu hap getirecekleri yönünde şüpheli olarak belirlenen C.H. (24) ve Ş.M.Y'yi (55) takibe alındı.Ekipler, Mahmutlar Mahallesi'nde otobüsten inen şüphelileri durdurarak üst araması yaptı. Aramalarda C.H'nin üzerinde farklı renk ve şekillerde 202 uyuşturucu hap bulundu.Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.