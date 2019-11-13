Haberler » 3. Sayfa » Alanya'da üzerinden uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı - Haber

Alanya'da üzerinden uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde miktar uyuşturucuyla yakalanan zanlı, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

13.11.2019 14:51 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:58Alanya'da üzerinden uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı

'nın ilçesinde miktar uyuşturucuyla yakalanan zanlı, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda ilçe girişindeki Alanya Marina yakınında yolcu otobüsünden inen Erhan E.'nin (38) durumundan şüphelendi. Bunun üzerine şüpheli Erhan E.'ye üst araması yapan polis, 5 parça halinde toplam 11 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirdi.


Şüphelinin Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi'ndeki evinde de arama yapan ekipler, 62 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi bulundu. merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erhan E., 'uyuşturucu madde ticareti' yapmak suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ANTALYA


Antalya, Alanya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:41 40 yıllık üzüm firması üreticileri dolandırıp ortadan kayboldu
17:41 Sakarya'da ki taşlı, sopalı ve silahlı kavgada: 27 gözaltı
17:39 Emekli olduğu iş yerinde hayatını kaybetti
17:31 Beton mikserinin altında can verdi
17:30 FETÖ'den teslim olan gence adli kontrol
14:28 Meraklı vatandaşlar, cesedi görmek için demirlere tırmandılar
10:11 Babası uyuşturucu kuryeliği yapan 9 yaşındaki kızın sırt çantasından bonzai çıktı
09:16 İstanbul'da feci kaza! Motosikletli iki genç takla atarak yere savruldu
09:00 Sadaka kutusunu çalan hırsız kameralara yakalandı
00:07 4 yaşındaki Fatma Nur, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 17:49:28