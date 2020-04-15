Alanya'da villada partiye 31 bin 500 lira "sosyal mesafe" cezası
Antalya'nın Alanya ilçesinde villada parti yapan 10 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle toplam 31 bin 500 lira para cezası kesildi.
15.04.2020 10:04 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:04
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'nde bir villada parti yapıldığı ihbarı üzerine hareke geçti.
Adrese giden ekipler, villadaki 10 kişiye, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 31 bin 500 lira para cezası verdi.
Ekipler, söz konusu kişilere, tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Kaynak: AA