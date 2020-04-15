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Alanya'da villada partiye 31 bin 500 lira "sosyal mesafe" cezası

Antalya'nın Alanya ilçesinde villada parti yapan 10 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle toplam 31 bin 500 lira para cezası kesildi.

15.04.2020 10:04 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:04
Alanya'da villada partiye 31 bin 500 lira
Antalya 'nın Alanya ilçesinde villada parti yapan 10 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle toplam 31 bin 500 lira para cezası kesildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'nde bir villada parti yapıldığı ihbarı üzerine hareke geçti.
Adrese giden ekipler, villadaki 10 kişiye, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 31 bin 500 lira para cezası verdi.
Ekipler, söz konusu kişilere, tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, Alanya, Güncel
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