Alanya'da yakalanan fuhuş şüphelileri adliyede

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı kadınları fuhşa zorladığı iddia edilen 3'ü yabancı 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'fuhuş için aracılık etmek' suçu kapsamında yürütülen teknik takip sonrasında geçen salı günü operasyon düzenledi. Operasyonda, 3'ü yabancı 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifade işlemleri için polis merkezine götürülürken, aramalar sırasında yakalanan N.Ç.'nin GBT sorgusunda, 23 suçtan arandığı ve 18 yıl kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi.

11 KADIN KURTARILDI

Operasyonda, şüphelilerin adreslerinde 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkıdan bozma tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 15 mermi, yaklaşık 5 gram eroin, 17 ecstasy hap, yaklaşık 5 gram skunk, yaklaşık 5 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen 5 bin 750 TL, 350 Euro ve 2 ABD doları da bulundu. Operasyonda, fuhşa zorlanan 11 kadın kurtarıldı.

Gözaltına alınan 3'ü yabancı 10 şüpheli, emniyette 3 gün süren işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.