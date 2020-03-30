Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Alanya'da yasaklara uymayan 51 kişiye para cezası

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, mesire alanları ve sahili denetleyen jandarma ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında yayımlanan yasaklara uymayan 51 kişiye idari para cezası uyguladı.

30.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:46
Alanya'da yasaklara uymayan 51 kişiye para cezası

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, mesire alanları ve sahili denetleyen jandarma ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında yayımlanan yasaklara uymayan 51 kişiye idari para cezası uyguladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle, koronavirüs salgınının bitimine kadar hafta sonları, il ve ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında, piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş yapmak gibi faaliyetleri yasaklandı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de hafta sonu sahil bantları, mesire ve ören yerleri ile piknik alanlarında denetimler gerçekleştirirken, yasağa uymayan vatandaşları yakalayarak haklarında idari para cezası uyguladı. Denetimlerini sıkılaştıran jandarma, kurallara uymayarak Mahmutlar Mahallesi'nde bir apartman dairesinde parti yapan 7 kişi, sahilde balık tutan 3 kişiyle sahilde yürüyüş yapan 4 kişiye ve bunların dışında Kestel Mahallesi ile Mahmutseydi Mahallesi'ndeki mesire alanında piknik yapan toplam 37 kişiye idari para cezası uyguladı. Konaklı Mahallesi'nde bulunan ve kurallara uymayan bir işletmeyle ilgili de adli işlem başlatıldı. Jandarma, denetimlerin sıklıkla devam edeceğini belirtti.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Alanya, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Alanya'da yasaklara uymayan 51 kişiye para cezası - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, ’Salgın ne zaman bitecek?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak Haberler
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak
Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı Haberler
Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi Haberler
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak Haberler
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi Haberler
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi
İmamoğlu, İETT’deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete Haberler
İmamoğlu, İETT'deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İstanbul’da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu Haberler
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

15:21: Sit alanında kaçak kazıya 3 gözaltı - Haber 15:21: Adapazarı Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında gazetecileri unutmadı - Haber 15:21: TDV'nin "Vakit Türkiye İçin İyilik Vakti" kampanyasına destek - Haber 15:21: BÜYÜKÇEKMECE'DE PARTİ VERENLERE 2 AY EV HAPSİ - Haber 15:21: ANTALYA Pideli 'Evde kal' mesajı - Haber 14:59: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak - Haber 14:59: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi - Haber 14:52: Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor - Ekonomi 14:09: Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı - Haber 12:46: Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi - Haber 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı - Haber