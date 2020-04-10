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Alanya'da yaşayan Fransa vatandaşı, korona virüse karşı verilen mücadeleyi çektiği video ile anlattı

Alanya'da yaşayan Fransa vatandaşı, korona virüse karşı verilen mücadeleyi çektiği video ile anlattı "Burada dezenfektanı ve maskeyi ücretsiz veriyorlar.

10.04.2020 19:08 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:09
Alanya 'da yaşayan Fransa vatandaşı, korona virüse karşı verilen mücadeleyi çektiği video ile anlattı
"Burada dezenfektanı ve maskeyi ücretsiz veriyorlar. Aradığınız her şey markette var. Belediyeler dahi maske dağıtıyor"
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan bir yerleşik Fransa vatandaşı Mourad Ghazli, Türkiye'de korona virüse karşı verilen mücadeleyi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile anlattı.
Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan 46 yaşındaki yerleşik Fransa vatandaşı Mourad Ghazli sosyal medyada hesabından yaptığı videolu paylaşımla bir markete çekim yaparak giriyor. Kapıda önce el dezenfektan kullanıyor ve bunun ücretsiz olduğuna dikkat çekiyor.
Videoda Türkiye'de maskelerin de ücretsiz dağıtıldığını anlatan Ghazli markette çalışan görevlilerin maske ve koruyucu önlemleri aldığını takipçilerine gösteriyor. Fransa vatandaşı Ghazli paylaşımında "Burada belediyeler bile maske dağıtıyorlar. Ama maskeye para ödemek ve satın almak istiyorsanız o eczaneci cezalandırılır" ifadelerine yer veriyor.
"Burada olmak Fransa'da ya da Belçika'da olmaktan daha iyi"
Market çıkışında da karşılaştığı bir Belçikalı ile de durum değerlendirmesi yapan Ghazli, "Burada olmak Fransa'da ya da Belçika'da olmaktan daha iyi. Burada ücretsiz maskelerimiz var, orada hiçbir şey yok" şeklinde konuşuyor.
Bu video binler tarafından paylaşıldı
Ghazli'nin bu videosu ise çoğunluğu ülkesinin vatandaşı olan 38 bin kişi tarafından paylaşılırken, binlerce kişi ise beğenerek yorum yaptı. Alanya’da yaşayan Fransa vatandaşı, korona virüse karşı verilen mücadeleyi çektiği video ile anlattı

Kaynak: İHA

Etiketler: Alanya, Fransa, Genel
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