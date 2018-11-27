Alanya'da Yeni İmar Yolları Açılıyor

27 Kasım 2018 Salı 10:56



27 Kasım 2018 Salı 10:56

Alanya Belediyesi, Sugözü Mahallesi'nde 15 metrelik imar yolunu hizmete açtı.Alanya Belediyesi Kırsal Mahallelerde yol ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Kuzey Alanya'da Bektaş, Sugözü, Hacımehmetli, Hasbahçe ve Tepe Mahalleleri'nde imar yollarını açarak bölge sakinlerini rahatlatan Alanya Belediyesi, son olarak Sugözü Mahallesi'nde 15 metre imar yolunu hizmete sundu.Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kuzey Alanya'yı ulaşım, trafik ve diğer yatırımlarda bir bütün olarak ele aldıklarını belirtti. Başkan Yücel, "Daha önce Tepe Mahallesi dahil, bölgede ciddi anlamda bir yol çalışması yaptık. Yeni açılan imar yolları ile bölgedeki mahalleler birbirine bağlandı. Hasbahçe'den çıkan bir vatandaş için birden fazla yol alternatifi oluşturduk. 15 metrelik imar yolunu Sugözü'nden Tepe yoluna bağlantısını yaptık. Güney tarafında ise mevcut Sugözü Mezarlığı ve Hasbahçe Mahallesi'ne bağladık. Böylelikle ulaşım çeşitliği sağlanarak tek alternatifli bir ulaşım sistemi tarihe karışmış oldu" dedi"Sözlerine Hıdırilyas Mevkiinde Tepe ile Yasirali arasındaki bağlantı yolunda devam eden çalışmaları anlatarak devam eden Başkan Yücel, "Bu bölgede de yıllardır açılmayan bir yolu hizmete sunuyoruz. Tepe Mahallesini Hıdırilyas üzerinden Yasirali Mahallesine bağlıyoruz. Kısa zamanda yeni yolu hizmete sunacağız." - ANTALYA