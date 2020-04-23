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Alanya'da yerleşik yabancıların 23 Nisan coşkusu

Alanya'da yerleşik yabancıların 23 Nisan coşkusu*- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'nın Alanya ilçesinde de koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerden kutlandı.

23.04.2020 15:47 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:55
Alanya'da yerleşik yabancıların 23 Nisan coşkusu
*- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'nın Alanya ilçesinde de koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerden kutlandı.
*- Kutlamalara ilçedeki yerleşik yabancılar da dahil oldu.
Türkiye Büyük Meclisi'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına koronavirüs tedbirlerinden dolayı vatandaşlar evlerinden katıldı. Tüm ülkede yaşanan 23 Nisan coşkusuna Alanya'da yerleşik yabancılar da dahil oldu. Evlerini balon, süslemeler, Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk posterleriyle süsleyen yerleşik yabancılar ile çocukları, 23 Nisan şarkıları ve kendi yazdıkları şiirlerle kutlamalara eşlik etti. Bazı yerleşik yabancılar ise üzerlerine giydikleri Atatürk ile Türk bayrağı simgeli tişörtleri ve ellerinde bayraklarıyla 23 Nisan mesajı verdi.
COŞKUYA ORTAK OLDULAR
İlçede uzun yıllardır yaşayan ve Türkle evli olan İngiliz Amanda Jane Özsoy, ailesiyle birlikte çektiği videoda, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Tüm Türkiye'ye Alanya'dan selamlar" dedi. Polonyalı anne ve Türk babanın çocuğu olan 6 yaşındaki Ali Elçi ise kendi yazdığı 23 Nisan şiirini okudu. Yerleşik yabancıların birçoğu da sosyal medyadan Türk bayrağıyla mesajlar ve videolar paylaşarak coşkuya ortak oldu.
23 NİSAN KUTLU OLSUN
Evini Türk bayraklarıyla donatan Alanya Polonyalılar Kültür ve Dostluk Derneği Başkanı Anna Bielecka ise "Bugün herkes gibi evimizden çıkamıyoruz ama Alanya Polonyalılar Kültür ve Dostluk Derneği olarak çocuklarımızla birlikte bu bayramı kutlamak istiyoruz. 23 Nisan kutlu olsun" diye konuştu. Alanya’da yerleşik yabancıların 23 Nisan coşkusu

Kaynak: DHA

Etiketler: 23 Nisan, Alanya, Güncel , Haber
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