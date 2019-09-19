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Alanya'da yerleşim yerine yakın noktada çalı yangını

Alanya'da yerleşim yerine yakın noktada çalı yangını Alanya'da çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldüANTALYA -Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan çalı yangını paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle söndürüldü.

19.09.2019 14:45
Alanya'da yerleşim yerine yakın noktada çalı yangını
Alanya'da çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan çalı yangını paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle saat 12.30 sıralarında Cikcilli Mahallesi Gümüşler Caddesi'ndeki civarından çok sayıda evlerin bulunduğu çalılık alanda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Sigara izmaritinden olacağı tahmin edilen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Alanya'da yerleşim yerine yakın noktada çalı yangını

Antalya, İtfaiye, Alanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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