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Alanya'da yılbaşı öncesi 2 bin adet kaçak ve sahte içki ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin bir depoya düzenlendiği operasyonda yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek için hazırlanan çeşitli markalarda 2 bin 484 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

19.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:41 Alanya'da yılbaşı öncesi 2 bin adet kaçak ve sahte içki ele geçirildi
'nın ilçesinde polisin bir depoya düzenlendiği operasyonda yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek için hazırlanan çeşitli markalarda 2 bin 484 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte ve kaçak içkiye yönelik çalışmasını sürdüren Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Kadıpaşa Mahallesi Lifoğlu Sokak üzerindeki bir depoya baskın düzenledi. Baskında yılbaşında piyasaya sürüleceği tespit edilen çeşitli markalarda 2 bin 484 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirilirken, olayla ilgili H.K. ve K.A. gözaltına alındı. İçkilere el konulurken, 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' ve 4733 sayılı 'Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Kanunu'na muhalefet etmek' suçları kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi. - ANTALYA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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