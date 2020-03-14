Alanya'da yol verme kavgası kanlı bitti
Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 kişinin yol verme tartışması tabanca ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
14.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:21
Antalya 'nın Alanya ilçesinde 2 kişinin yol verme tartışması tabanca ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi silahla bacağından yaralanırken, diğer kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, saat 13.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Büyükhasbahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre S.A ve S.Y. isimli iki sürücü yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen tartışmada S.A. elindeki bıçağı savururken S.Y. ise üzerindeki tabancayı çıkartarak ateş açtı. Silahtan çıkan kurşun S.Y.'nin bacağına isabet ederek yaralandı. Olaya şahit olan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan S.Y.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay sonrası çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise S.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin Cumhuriyet Polis Merkezi'ndeki işlemleri sürdüğü öğrenildi. - ANTALYA
Olay, saat 13.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Büyükhasbahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre S.A ve S.Y. isimli iki sürücü yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen tartışmada S.A. elindeki bıçağı savururken S.Y. ise üzerindeki tabancayı çıkartarak ateş açtı. Silahtan çıkan kurşun S.Y.'nin bacağına isabet ederek yaralandı. Olaya şahit olan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan S.Y.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay sonrası çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise S.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin Cumhuriyet Polis Merkezi'ndeki işlemleri sürdüğü öğrenildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Haberler
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Haberler
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Haberler
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Haberler
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Haberler
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Haberler
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı