09.07.2019 12:42
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Alanya'da yolun karşısına geçmek isteyen Rus turist canından oldu

Alanya

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken tur otobüsünün çarptığı Rus uyruklu erkek turist yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken tur otobüsünün çarptığı Rus uyruklu erkek turist yaşamını yitirdi.

Kaza, bu sabah saat 05.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Murat Y.'nin kullandığı 51 AAP 822 plakalı tur otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Rus uyruklu Sergei Demchenko'ya (37) çarptı. Yola savrulan Demchenko ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı sonrası gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Rus turisttin yaşamını yitirdiği belirledi. Demchenko'nun cesedi incelemelerin ardından otopsisi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazanın ardından otobüsün Murat Y. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Antalya, Alanya, turist, 3. Sayfa

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