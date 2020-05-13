Alanya'da zincirleme kaza

Alanya'da zincirleme kazaANTALYA'nın Alanya ilçesinde motosiklete çarpmamak için manevra yapan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki araca çarptı.

13.05.2020 18:51 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:54
Alanya'da zincirleme kaza
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde motosiklete çarpmamak için manevra yapan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki araca çarptı. 3 araçta maddi hasarın meydana geldiği kazada yaralanan olmadı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Gazipaşa istikametine doğru giden 52 yaşındaki Mehmet D.'nin kullandığı 07 AIR 758 plakalı araç, aynı istikamette ilerleyen 07 NDM 76 plakalı motosiklete çarpmamak için manevra yaptı. Bu esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobili, yolun sağında park halindeki 07 AFF 202 plakalı araca çarptı. Bu araç da çarpmanın şiddetiyle önünde bulunan 07 N 4428 plakalı diğer araca çarptı. Araçların birbirine girdiği kazada yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, çekici yardımıyla araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Alanya’da zincirleme kaza

Kaynak: DHA

Etiketler: Alanya, Araç, Güncel, Haber

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