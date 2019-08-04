Haberler» 3. Sayfa» Haber

Alanya'da zorla fuhuşa 3 tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1'i kadın 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

04.08.2019 14:20 Alanya'da zorla fuhuşa 3 tutuklama
Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1'i kadın 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alanya'nın Tosmur Mahallesi'ndeki bir otelde zorla fuhuş yaptırıldığını iddia ederek polise sığınan kadının şikayeti üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 2'si kadın 7 şüpheliyi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Ali K., Mahmut B. ve Sultan S. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:33   Sarayköy'de ormanlık alanda yangın çıktı
15:32   Trafik kazasında yardım için duran minibüse çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
15:32   Hastanede yataktan düşen siroz hastası hayatını kaybetti
15:24   Yangında mahsur kalanları polis kurtardı
15:17   Odaya girdiğinde eşini cansız halde buldu
15:16   Kameralı sivil ekip ihbar etti, resmi ekipler ceza yazdı
15:11   Park halindeki motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı