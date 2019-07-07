Alanya'daki Ayasofya'da tarih talanı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 'Ayasofya' adıyla bilinen Colybrassus Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan defineciler, kent kalıntılarını, lahitleri, kayaya oyulmuş mezar odasının içi ile girişindeki kemerde yer alan kartal motifinden birini kırarken, Medusa başını ise kaçırdı.

Alanya'nın 30 kilometre kuzeybatısındaki Bayır Mahallesi'nde yer alan Colybrassus Antik Kenti, Pisidia'nın doğusunda Kilikya'nın batısında Helenistik dönem izleri taşıyan yerleşim olarak biliniyor. Güneybatısındaki nekropol alanında açıkta birçok lahit ve kaya mezarı bulunan antik kentte yaşam, yazılı kaynaklara göre Orta Çağa kadar devam etti. Ayasofya adıyla bilinen Colybrassus'ta, önemli kalıntılar arasında oldukça iyi işlenmiş İon köşe başlıklı tapınağıyla nekropolündeki lahitler ve doğal kaya mezarı yer alıyor. Tapınak, sarnıç, Odeon, evler, kapı ve sur gibi kalıntıları olan antik kentte günümüze ulaşabilen kayaya oyulmuş tek mezar odası, güzelliğiyle dikkati çekiyor.

MEDUSA BAŞI YOK EDİLDİ

Çevreye dağılmış çok sayıda yazıt ve lahit bulunan Ayasofya'da 18 basamaklı merdivenle ulaşılan anıtsal nitelikteki kaya mezarında, tek mekandan oluşan mezar odası, kaçak kazı yapanlar tarafından talan edildi. Definecilerin kaya mezarı girişindeki üstü basık kemer şeklinde yontulmuş içi Medusa başı ile süslenmiş kemerin iki yanında yer alan kartal motiflerine zarar verdiği gözlendi. Çok sayıdaki lahdin ise üzerindeki kabartmaları, üst tarafının parçalandığı gözlendi. Ören yeri olarak düzenleme ve kazı çalışması yapılmayan antik kentte, defineciler tarafından mezar odasının içindeki kayalar ile kemerdeki kartal motifinden birinin kırıldığı, Medusa başının ise kaçırıldığı öne sürüldü.

KALAN ESERLERE SAHİP ÇIKILMASI TALEBİ

Bayır Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz, antik kentin son yıllarda kaçak kazı yapanlar, defineciler tarafından talan edildiğini söyledi. Kaya mezarındaki Medusa başının bulunduğu kemerin kırıldığını, içerisinin tahrip edildiğini, kent kalıntılarında kaçak kazılar yapıldığını kaydeden Yılmaz, "Kaçak kazı yapanlar tarihi tahrip etmişler, taşları, heykelcikleri kırmışlar, Medusa başını yok etmişler. Her yer talan edilmiş. Tarihi yer acınacak halde. Burası eski haline gelmez ama en azından kalanın muhafaza edilmesi için yetkililerden yardım istiyorum" diye konuştu.

GÖRNÜTÜ DÖKÜMÜ

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Alandan detay görüntüler

Kırılan lahit ve yapıların görüntüleri

Çevreye dağılmış parçaların görüntüleri

Bayır mah. Muhtarı Mustafa yılmaz ile röp

Detaylar

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HABER: Tolga YILDIRIM- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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