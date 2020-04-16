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Alanya'daki eczaneler dezenfekte edildi

Alanya Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınına karşı Belediye Korona Mücadele Eylem Planları dahilinde dezenfeksiyon çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.

16.04.2020 14:59 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:59
Alanya'daki eczaneler dezenfekte edildi
Alanya Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınına karşı Belediye Korona Mücadele Eylem Planları dahilinde dezenfeksiyon çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in talimatı ile 13 Mart 2020 tarihinde Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde kurulan 18 kişilik Dezenfeksiyon Ekibi sisleme motorları ile şehirde insan yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Mesai gözetmeksizin bir aydır çalışmaya devam eden Dezenfeksiyon Ekibi, bu hafta Korona virüs mücadelesinde yoğun mesai yapan eczanelerde dezenfeksiyon çalışması yaptı. İnsan yoğunluğunun fazla olması ve riskli durum ihtimalinin yüksek olması nedeni ile Alanya'da faaliyet gösteren 151 eczane Alanya Belediyesi tarafından ikinci kez dezenfekte edildi.

Dezenfeksiyon 680 hizmet noktasında sürüyor

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş yoğun kullanılan alanların dezenfeksiyonunu Sağlık Bakanlığından onaylı dezenfektanlar ile yaptıklarını belirtti. Çalışmalar kapsamında Alanya Belediyesi tüm hizmet binaları, şantiyeleri, şehirdeki pek çok kamu kurum ve kuruluşu, otobüs durakları, bankamatikler ve hizmet araçları olmak üzere toplamda 680 nokta dezenfekte edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Alanya Belediyesi, Adem Murat Yücel, Alanya, Güncel
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