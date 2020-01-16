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Alanya'daki İranlılar Tahran'da düşen uçakta hayatını kaybedenleri andı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan İranlılar, Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında hayatını kaybedenler için anma programı düzenledi.

16.01.2020 20:56 | Son Güncelleme: 16.01.2020 20:58
Antalya'nın ilçesinde yaşayan İranlılar, 'da düşen Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında hayatını kaybedenler için anma programı düzenledi.
İlçedeki Atatürk Anıtı önünde toplanan İran vatandaşları, hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu alana çiçek ve yaktıkları mumları koydu.
Yaklaşık 100 kişilik grup daha sonra sessizce dağıldı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı.
Alanya'daki İranlılar Tahran'da düşen uçakta hayatını kaybedenleri andı

Ukrayna, Alanya, Tahran, Güncel

Kaynak: AA


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