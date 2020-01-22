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Alanya'daki mezarlıklarda 86 kişilik ekiple temizlik

Alanya'daki mezarlıklarda çalışma yürüten Antalya Büyükşehir Belediyesi, 86 personelle parke ve temizlik çalışması yapıyor.

22.01.2020 13:05 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:10Alanya'daki mezarlıklarda 86 kişilik ekiple temizlik
'daki mezarlıklarda çalışma yürüten Antalya Büyükşehir Belediyesi, 86 personelle parke ve temizlik çalışması yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi, Alanya merkez ve kırsalında bulunan mezarlıklarda bir yandan temizlik çalışması yaparken, diğer yandan parke döşeme çalışmaları gerçekleştiriyor. 92 mahallede bulunan toplam 175 mezarlığı kapsayan çalışmalarda ekipler, maki grupları, dikenli çalı ve otlar nedeniyle içine girilmesi mümkün olmayan mezarlıkları ziyaret edilebilir hale getiriyor. İki ay içinde Alanya genelinde 28 mahallede toplam 50 mezarlıkta çalışma tamamlandı. Alanya genelindeki mezarlıklarda 86 personel 7 grup halinde çalışmalarını sürdürüyor.

Diğer yandan vatandaşların yoğun olarak gittiği büyük mezarlıklarda yürüyüş yolları ve namazgahların altı parke ile kaplanıyor. Ekipler, son olarak Soğukpınar, Alara ve Türkler mezarlıklarından sonra Gümüşgöze ve Emişbeleni mahallesi mezarlığında çalışıyor. Çalışmayla vatandaşlar yazın tozdan kışın da çamurdan kurtulmuş oldu. Ekipler, Dim Vadisi'nde bulunan Bucak Mahallesi Mezarlığı'nın etrafını da tel çit ile çevirdi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya, Güncel

Kaynak: İHA

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