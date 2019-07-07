07.07.2019 16:34
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Alanya'daki şenliği hortum vurdu: 6 yaralı

Alanya

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Gümüşkavak Mahallesi'nde bu yıl 5.'si düzenlenen Kızılova Yayla Şenliği'nde çıkan hortumda 6 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Gümüşkavak Mahallesi'nde bu yıl 5.'si düzenlenen Kızılova Yayla Şenliği'nde çıkan hortumda 6 kişi yaralandı.

Alanya'nın kırsalında bulunan Gümüşkavak Mahallesi'nin 1660 rakımlı Kızılova Meydanı'nda düzenlenen Kızılova Yayla Şenliği sırasında hortum oluştu. Alanda kurulan bazı çadırlar yerle bir olurken, 5'i kadın 6 kişi çadırların altında kalarak yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla civardaki hastanelere götürüldü. Şenliğe katkılan vatandaşlar olayın şokunu üzerlerinden atamazken, yıkılan çadırlar ekipler tarafından kaldırıldı. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Antalya, Alanya, 3. Sayfa

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