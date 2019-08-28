Alanya'dan Bulgaristan'a avokado ihracatı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Polonya ve Ukrayna'dan sonra Bulgaristan'a da avokado ihraç edildi. Komşu ülkeye ilk sevkiyat bugün 5 bin 500 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye'de en çok avokado üretimi yapılan Alanya'da Türkiye'deki üretimin yüzde 80'i karşılanıyor. Geçen yıl 40 milyon adet üretilen Alanya avokadosunun bu yıl hava şartlarının elverişli olmasına bağlı olarak 40 bin hektar alanda 50 milyon adet üretim bekleniyor. Toptan fiyatı kalitesine göre adeti 4-4.5 lira arasında değişen avokadonun 6-7 lira arasında perakende fiyatıyla tezgahlarda yerini buluyor.

İLK ETAP 5 BİN 500 ADET

İlk olarak Polonya ve Ukrayna'ya ihracatı yapılan Alanya avokadosu bugün ise Bulgaristan'a ihracat yapılmak üzere Alanya Toptancı Hali'ne getirildi. Şirket yetkilileri getirilen 5 bin 500 adet avokadoyu incelendikten sonra Bulgaristan'a gitmek üzere kamyona yüklendi.

'GÖRMÜŞLER, BEĞENMİŞLER'

İhracat hakkında bilgi veren Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, bugün ilk kez Bulgaristan'a avokado gönderdiklerini söyledi. Başkan Sevilgen, Aşağı yukarı 3 yıldır avokadoyu yurt dışına gönderiyoruz. Hiç Bulgaristan'a göndermedik. Bulgaristan'ın nereden aldığını araştırdık. Yunanistan'dan alıyorlarmış. Yunanistan olduğunu bilmiyorduk. Bulgaristan ürünlerinin tamamını Yunanistan ve Güney Afrika'dan alıyormuş. Bizim ürünleri görmüşler, beğenmişler ve ilk defa Bulgaristan'a gönderiyoruz dedi.

SIRADA İSVEÇ, İNGİLTERE VE İSPANYA VAR

Deneme amaçlı ilk etapta 5 bin 500 adet avokado gönderdiklerini belirten Sevilgen, Bir hafta sonra 10- 15 bin adet bir ürün daha istediler. Haftaya yine Bulgaristan'a göndereceğiz. Güney Afrika'da bir üreticiyle görüştük. İsveç, İngiltere ve İspanya'da kendilerinin şirketleri varmış. Bu şirketle görüşüyoruz. Bu ülkelere aynı anda ekim ayında avokado göndermeyi planlıyoruz diye konuştu.