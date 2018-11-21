Alanya'dan Rusya'ya 15 bin adet avokado

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:28



21 Kasım 2018 Çarşamba 17:28

Alanya'dan Rusya'ya 15 bin adet avokadoANTALYA'nın Alanya ilçesinde üretimi yapılan avokado Türkiye'deki ihtiyacın yaklaşık yüzde 70'ini karşılarken, son dönemde Rusya ve Ukrayna'ya da ihracat yapılmaya başladı. Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, Geçen hafta Ukrayna'ya göndermiştik. Şimdi de Rusya'ya gönderiyoruz. Rusya'ya 15 bin adet gönderdik dedi.Türkiye'nin en önemli sebze ve meyve üretim merkezlerinden Alanya'da son dönemde artan avokado üretimi, Türkiye'deki ihtiyacın önemli bölümünü karşılar hale geldi. Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, Alanya'da avokado hasadının başladığını söyledi. Türkiye üretiminin yüzde 70'inin Alanya'dan karşılandığını aktaran Sevilgen, avokado ihracatının da yavaş yavaş yapılmaya başlandığını söyledi.RUSYA'YA 15 BİN ADET GÖNDERDİKBu yıl Ukrayna ile başlayan avokado ihracatının Rusya ile devam ettiğini anlatan Sevilgen, Avokado her geçen gün trendini artırıyor. Geçen hafta Ukrayna'ya göndermiştik. Şimdi de Rusya'ya gönderiyoruz. Rusya'ya 15 bin adet gönderdik. Devamını istiyorlar ama elimizde yeteri kadar yok dedi.ALANYA AVOKADOSU DAYANIKLIMevsim dolayısıyla avokado üretiminin yapıldığı ender ülkelerden biri olduklarını vurgulayan Hilmi Sevilgen, yurt dışından talebin de bu yüzden geldiğini aktardı. Diğer ülkelerde şu anda avokado hasadının bittiğine işaret eden Sevilgen, Rusya'ya patentini aldıkları Alanya avokadosunu gönderdiklerini söyledi. Alanya avokadosunun hem dayanıklı hem de raf ömrünün uzun olduğunu belirten Sevilgen, Aslında iç piyasaya yetiştirmekte zorlanıyoruz. Ancak bu meyveyi çok istedikleri için göndermeye karar verdik. Geçen yıllarda da Rusya'ya göndermiştik. Bu yıl ilk kez gönderiyoruz diye konuştu.